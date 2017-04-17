Halk Oylamasının Ardından

Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, "Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden bu süreç geride kaldığına göre Türkiye'nin ivedi bir şekilde mevcut yapısal sorunlarına odaklanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.



Baylan, yazılı açıklamasında, Türk halkının, demokrasinin en temel haklarından biri halk oylaması için sandık başına gittiğini ve yüzde 85 dolayındaki katılım oranıyla görevini yerine getirdiğini belirtti.



Geçersiz oylar ve oy kullanmayan yüzdenin hesaba katıldığında çıkan sonucun ne denli hassas bir terazide olduğunun herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Baylan, "Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden bu süreç geride kaldığına göre Türkiye'nin ivedi bir şekilde mevcut yapısal sorunlarına odaklanması gerekmektedir. Zira gerek küresel arenada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler gerekse ülke içinde tanık olduğumuz mevcut gelişmelere baktığımızda önemli bir değişim sürecinden geçtiğimiz görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Baylan, uzun bir süredir vurguladıkları ayrışma ve kutuplaşma sürecinin artık geride bırakılmasının son derece önemli olduğunu ve vakit kaybetmeden toplumsal uzlaşı ile dayanışmanın gerektirdiği adımların hayata geçirilmesinin önemini belirterek, şöyle devam etti:



"Geleceğe uzanma adına toplumsal birlikteliğimizin bize geçmişte olduğu kadar gelecekte de güç vereceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ülke olarak daha aydınlık ve refah yarınlara ulaşmamızın yolunun, bugün içinde bulunduğumuz tüm yapısal sorunları çözmekten geçtiğine her zaman inandık. Bu inançtan hareketle iş dünyası temsilcileri olarak, ilgili reformları hayata geçirerek mevcut sorunlarını aşmış, siyaset üstü eğitim politikaları geliştirerek çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmiş, milli çıkarları doğrultusunda her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi içselleştirmiş, sürekli değişen dünya düzeni içinde gerekli rekabetçilik koşullarını yerine getirmiş ve demokrasinin tüm değerlerini el üstünde tutan bir ülke olmaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz."