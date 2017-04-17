Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, "1 Kasım 2015 seçimleri dikkate alındığında Diyarbakır'da partimizin oyu yüzde 50 civarında arttı." değerlendirmesinde bulundu.



Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Akar, halk oylaması sonucuna göre Doğu ve Güneydoğu halkının sorunların çözüm adresi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiğini belirtti.



Parti olarak verdikleri sözleri tutacaklarını, Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin sorunlarının çözümü konusunda gayret içinde olacaklarını aktaran Akar, açıklamasında şunları kaydetti:



"Düne göre Türkiye çok daha istikrarlı hale gelmiştir, demokrasimiz vesayetten kurtulmuştur. Artık yeni bir Türkiye var.15 Temmuz' da darbecilere geçit vermeyen halkımız, 16 Nisan'da sivil ve demokratik bir yeni sistem inşa etmiştir. Bundan en büyük faydayı bölge insanı görecektir. 16 Nisan'da sivil ve demokratik bir yeni sistem inşa etmiştir. Bundan en büyük faydayı bölge insanı görecektir. 1 Kasım 2015 seçimleri dikkate alındığında Diyarbakır'da partimizin oyu yüzde 50 civarında arttı."