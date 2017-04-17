Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, halk oylamasının ardından iş dünyası olarak daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkenin kalkınması ve gelişmesi için gereken her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini bildirdi.



Nursaçan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıyan halk oylamasının demokratik ortamda, huzur ve olgunluk içinde, yüksek katılımla gerçekleştiğini belirtti.



Yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında seçmenlerin çoğunluğunun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönünde tercihini kullanmasının takdire şayan olduğunu vurgulayan Nursaçan, şunları kaydetti:



"Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığı ve liderliğinde 2023 ve daha sonraki yıllara yönelik hedeflere emin adımlarla yürüneceği, karşılaştığımız bürokratik iş ve işlemlerin yanında karar alma mekanizmalarının daha da hızlanacağı, güven ve istikrar sayesinde yatırımların daha da artacağı ve belirsizliklerin ortadan kalkacağı, asıl gündem olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi olacağı ve reformların hızlanacağı, pek tabii olarak da ülkemizin dünya arenasında hak ettiği konuma ulaşacağı kaçınılmaz olacaktır.



İş dünyası olarak, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gereken her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."