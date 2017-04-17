AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının Sivas'a, Türkiye'ye ve mazlum milletlere hayırlı olmasını diledi.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yüzde 51,41 oy oranıyla "evet"in önde bittiği halk oylamasının ardından Türkiye'nin yeni bir güne uyandığını ve geleceğe güvenle baktığını belirtti.



Türk milletinin bütün fertlerine teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:



"Sivas olarak da 70 günlük bir seçim çalışması neticesinde yüzde 71.37'lik bir oyla Türkiye 12'ncisi olduk. Türkiye çapında ki bu derecemizde emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün gönüldaşlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas, Başbakanının, Cumhurbaşkanının ve anayasa değişikliğinin arkasında durdu, güçlü Türkiye için 'ben de varım' dedi. Onun için Sivas'ın projeleri daha sağlıklı daha hızlı yürüyecek ve yeni projeler birbirini kovalayacaktır. Başarılı seçim neticesinden dolayı hem bütün Türkiye'yi hem de Sivas'taki bütün hemşehrilerimi kutluyorum. Bu neticenin Sivas'a, Türkiye'ye ve mazlum milletlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."