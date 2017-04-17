Halk Oylamasının Ardından

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Artık 'evet' diyen de 'hayır' diyen de birlikte el ele tutuşarak ülkemizi geleceğe taşıyacağız" dedi.

Halk Oylamasının Ardından

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Artık 'evet' diyen de 'hayır' diyen de birlikte el ele tutuşarak ülkemizi geleceğe taşıyacağız" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada referandum sonucunu değerlendirdi.

"Artık 'evet' diyen de 'hayır' diyen de birlikte el ele tutuşarak ülkemizi geleceğe taşıyacağız" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiyemiz muhteşem bir demokrasi şölenine ev sahipliği yapıyor. Ülkemiz yeni bir güne başlıyor. Artık 19 Mayıs 2019'a 2023'e, 2053'e, 2071'e yönelen sürecin çalışmalarını yapacağız. Güçlü Türkiye yolunda uzattığımız eli tutarak biz destek olan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum."

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