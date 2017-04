Halk Oylamasının Ardından

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yüzde 51 ile "rejim değişikliği" yapmanın bir meşruiyeti olmadığını savunarak, "Kenan Evren'in taşıyamadığı yüzde 93'lük anayasayı yüzde 51 ile taşıyacağım sananlar, güneşe doğru devam etsinler, erimeye devam edecekler." dedi.



Özel, dün yapılan halk oylamasına ilişkin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliğine ilişkin sonucu etkileyecek, farklılaştıracak sayıda sandıkta itirazlarını yaptıklarını belirten Özel, 48 saat içinde bunları tamamlayacaklarını söyledi.



YSK'nın durumunun ortada olduğunu ifade eden Özel, sonuç ne olursa olsun, bu şartlar altında "Hayır"ın yüzde 49 çıkmasının, CHP için değil, tüm partilerden demokrasiye, cumhuriyete, parlamenter sisteme sahip çıkanların bir zaferi olduğunu belirtti.



Özel, referandum un OHAL'de yapılışıyla, hayır üzerindeki baskılarla, YSK'nın oy verme devam ederken ve sayım sürerken yaptığı açıklamalarla, mühürsüz zarfı, pusulasıyla ve Seçim Kanunu'na açıkça aykırı alınmış kararlarıyla adeta devletin, AK Parti'nin elinde siyasi çıkar amaçlı bir suç örgütü olarak kullanıldığını iddia etti.



-"İkarus gibi..."



CHP Grup Başkanvekili Özel, yüzde 49 oyu veren, "Hayır"da birleşen, ülkesini seven, diğer yüzde 51 ile kutuplaşmak değil, kucaklaşmak isteyenlerin kendisini yalnız ve kötü hissetmemesi gerektiğini vurguladı.



Seçim sonuçlarının, yarın "Hayır"ın lehine de dönebileceğini savunan Özel, ancak dönse de dönmese de yüzde 49 oyu veren, ülkenin geleceğine sahip çıkma iradesini ortaya koyan vatandaşları anladıklarını belirtti. Özel, bu vatandaşların kendisini hukukları çiğnenmiş, aldatılmış, oyları çalınmış ve üzgün hissetmelerinin son derece üzüntü verici olduğunu dile getirerek, "Yalnız değiller. Hep birlikteyiz." dedi.



Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık hedefine doğru giderken eriyen İkarus gibi demokrasi denen güneşin nimetlerinden yararlanıp, tadını çıkarmak varken, demokrasiye rağmen, demokrasiyi ele geçirip, demokrasi yerine birşey koymak için o güneşe doğru giden gittikçe eriyen bir Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşı karşıyayız. Bu erime dün kendisini, tek başına yüzde 51 oy alabilmiş birinin yanına koskoca MHP'yi aldığı halde, 51'i güçlükle sağlayabildiği, toplamda yüzde 12'lerde kayıplara uğradıkları, eridikleri ve rejimi değiştirmek için attıkları adımın her zaman tartışmalı olacağı bir durumla karşı karşıyayız.



İtirazlarımız sonuç vermese de hayır yüzde 50'nin üzerine çıkmasa da yüzde 51 ile evet sonucu kesinleşse de Kenan Evren, yüzde 92 evet aldığı anayasayı taşıyamamıştı. Bu yüzde 51'i taşıyamazlar. Yüzde 51 ile rejim değişikliği yapmanın bir meşruiyeti yoktur. Elbette sonuçlar kesinleşince yeni anayasa değişikleri meri, yürürlükte olacaktır. Ama her meri olan metin meşru değildir. Yeni anayasa eğer sonuçlar 'Evet' lehine kesinleşirse meridir ama meşru değildir. Bu meşruiyet tartışması, anayasa toplumun tüm kesimlerinin içine sinen, çok yüksek oranda bir katılımla yeniden değiştirilene kadar sürecektir. Kenan Evren'in taşıyamadığı yüzde 93'lük anayasayı yüzde 51 ile taşıyacağım sananlar, güneşe doğru devam etsinler, erimeye devam edecekler."



-"Bunların dostluğu mezara kadar değil pazara kadar"



Özel, uyum yasaları için CHP'nin tavrının sorulması üzerine, meşru görülmeyen bir ana metninin, ikincil, üçüncül mevzuatının yazılması sırasındaki tavırlarının ne olacağını tartışıp, belirleyeceklerini vurguladı.



"Meşru olmayan anayasaya uygun kanun yapma sürecini, bakalım dostlukları mezara kadar değil, dünkü pazara kadar süren MHP-AKP nasıl yürütecekler?" diye soran Özel, "AKP'nin dar bölge taleplerine, seçim kanunu değişikliklerine, bunlar yaptıkları yanlışlıkları biz hatırlatırken ve dün her 5 seçmeninden 4'ü hayır oyu veren MHP, bu sefer AKP'ye damarları şişe şişe itiraz edebilecek mi? Bize söylediklerinin onda birini söyleyebilecekler mi? Yoksa bu sefer de 'kandırıldık' deme sırası MHP'de mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bunların dostluğu mezara kadar değil dün geçirdiğimiz pazara kadardı." diye konuştu.