Halk Oylamasının Ardından

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan yapılan referandum sonuçlarına ilişkin, milletin hür iradesini sandığa yansıttığını söyledi.



Yıldırım, halk oylaması sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, ortaya çıkan neticeye saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, "Milletimizin iradesine farklı yöntemlerle ipotek koymaya çalışanlar, siyasi bir yarışta siyaset dışı müdahalelerden medet umanlar, milletimizin ortaya koyduğu iradeden gereken dersleri çıkarmalıdırlar." dedi.



Yeni sistemin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu sonuçlar, mevcut iktidara ve MHP'ye güçlü bir destek anlamı taşırken, aynı zamanda, daha fazla sorumluluk da yüklemiştir. ASKON olarak, bir kez daha, bu zor süreçten alnının akıyla çıkan milletimize, demokrasinin temel unsuru olan seçme ve seçilme hakkının sağlıklı işlemesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye tarihi bir karar vermiştir. Artık koalisyonların olmadığı, devletin daha da nitelik kazandığı bir sisteme geçiş yapıyoruz. İnşallah bu sistemle ülkemiz daha da iyi yerlere gidecektir. Burada kimsenin kaybettiği bir durum yok. Kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye 'evet'çisi ile 'hayır'cısı ile birlikte tek millet büyük bir ülkedir."