Halk Oylamasının Ardından

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, milletin vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa koştuğunu ve geleceğine sahip çıktığını belirtti.



Okka, yaptığı açıklamada, halk oylamasının kazananının Türk milleti olduğunu dile getirerek, "Bütün baskılara rağmen yeni ve güçlü Türkiye olma yolunda milletimiz iradesini ortaya koyarak kararını vermiştir. Yeni sistemle ülkemize istikrar gelecek ve büyük Türkiye yolunda ayak bağı olan unsurlar bertaraf edilecektir." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasından "evet" diyen milletin kararına saygılı olunması gerektiğini belirten Okka, şunları kaydetti:



"Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Yeni ve güçlü Türkiye için en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir. Artık önümüze bakarak ekonomiyi, en önemli gündem maddelerimizden biri olmaya devam ettirmeliyiz. MÜSİAD olarak üretmeye ve büyümeye ara vermeden devam edip rehavete kapılmadan daha çok çalışacağız."