Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeni, büyük, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Gündoğdu, "Yeni Türkiye'nin Doğum Günü" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ordululara ve sandığa gidip iradesini ortaya koyan vatandaşlara teşekkür etti.



17 Nisan'ı, yeni Türkiye'nin ilk günü olarak nitelendiren Gündoğdu, "Sandıklar gelir geçer, kardeşliğimiz bakidir. Yeni, büyük, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



AK Parti'nin, kurulduğu günden beri milletin hassasiyetleri ve talepleri doğrultusunda siyaset yaptığını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:



"Biz milletimiz ne isterse o yönde hareket ettik. Daima 'söz de karar da milletimizindir' dedik. Hiçbir dış baskıya karşı geri adım atmadık ve milletimizle doğru bildiğimiz yolda dik yürüdük. 16 Nisan'da kurulan sandıklarda milletimiz kararını Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden yana kullanmıştır. Bu yeni Türkiye'nin, doğum günüdür. İradesine sahip çıkan, büyük, hızlı ve daha demokratik bir Türkiye'den yana olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Artık siyasetin işleyişi daha hızlı olacak, buna bağlı olarak ekonominin çarkları da daha hızlı dönecektir. Bu sistem Türkiye'yi bir bütün olarak yükseltecek."



Gündoğdu, halk oylamasına katılım oranının yüzde 85'in üzerinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bu demokrasimizi daha da güçlendiren bir unsurdur. Milletimiz sandıkta 'evet' diyerek süreç boyunca kirli oyunlar oynayanlara sert bir darbe vurmuştur. Her türlü manipülasyonu yapanlar milletten büyük güç olmadığını bir kez daha gördüler. Tüm milletimize, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza, basın mensuplarımıza, elinde ve yüreğinde al bayrağımızı taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Kazanan Türkiye'dir, kazanan kardeşliğimizdir."