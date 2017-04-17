Halk Oylamasının Ardından

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Bağcılar'daki seçmenlerin 270 bin 481'i "evet" oyu kullandı.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk oylamasında İstanbul'da rakamsal olarak en çok "evet" oyu, Bağcılar ilçesinden çıktı.



Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,41 ile Türkiye genelinde kabul edilirken, Bağcılar'da bu oran yüzde 61,06 oldu.



Türkiye'de en fazla nüfusa sahip ilçelerden biri olan Bağcılar'da kurulan toplam bin 252 sandıkta seçime katılım oranı yüzde 88,13 oldu.



Toplam 510 bin 640 seçmenin bulunduğu ilçede 450 bin 018 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, tümü açılan sandıklarda oyların 442 bin 978'i geçerli sayıldı.



Bu doğrultuda seçmenlerin 270 bin 481'i anayasa değişikliğine "evet" derken, 172 bin 497'si ise "hayır" tercihinde bulundu.