Halk Oylamasının Ardından

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, halk oylaması sonucunu değerlendirerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine oyları ile katkı sağlayan seçmenlere teşekkür etti.





Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye'de parlamenter sistemin, darbeci ve koalisyona bağımlı hale getiren bir mekanizmayı içinde barındırmasıyla, antidemokratik bir düzeye ulaştığını ifade etti.



Ünver, halk oylamasında Nevşehir'deki seçmenin yüzde 65.63 oranında destek verdiğine işaret ederek, "Türk milletinin hür iradesi ile gerek günümüz ve gerekse gelecek yüzyıllara hitap edebilecek şekilde hazırlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, gerçekleştirilen referandum ile halkımızın onayından geçmiştir. Yeni Türkiye'ye kapı açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.