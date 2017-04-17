Halk Oylamasının Ardından

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "şimdi birlik ve bütünlük zamanı." dedi.



Kocamaz, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasında çıkan sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını diledi.



Herkes için yoğun ve yorgun bir dönemin geride kaldığını ifade eden Kocamaz, şunları kaydetti:



"Şimdi birlik ve bütünlük zamanı. Bu referandum sonucundan hepimizin çıkaracağı dersler var. Ülkemizin ve milletimizin sevgi, barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Referandum geride kaldı. Şimdi ileriye bakmak ve hayra koşmak durumundayız. Referandumda çıkan sonuç bizleri ayırmamalıdır. Bilakis birleşmek, bütünleşmek zorundayız."



Kocamaz, referandum dan çıkan sonucu iyi okumak gerektiğini aktardı.