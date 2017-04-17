Halk Oylamasının Ardından

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, halk oylaması sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride kaldığını, özel sektörün bundan sonra önünü daha rahat görebileceğini ve daha rahat risk alarak yatırım yapabileceğini bildirdi.



Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek katılımlı halk oylamasının kazananının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.



Milli iradenin sandıklarda tecelli ettiğine dikkat çeken Çakırmelikoğlu, ortaya çıkan sonucun özel sektöre olumlu yansımalarının olacağı yönde beklentilerinin bulunduğunu aktardı.



Halk oylaması sürecinin geride kaldığını, ülke olarak yarına odaklanılarak ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirmek suretiyle geleceğe doğru birlikle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları ifade etti:



"Referandum sonucunun ardından devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabileceğini ümit ediyoruz. Referandum süreci artık geride kalmıştır, dolayısıyla ülke olarak yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirmek suretiyle geleceğe birlikte yürümeliyiz. Son dönemde içeride ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip, üreten ve ticari hacmini daha yukarılara çıkartma eğilimi olan bir yapıyı temin etmeli, yapısal reform süreç canlandırılmalı. Ayrıca AB ile entegrasyona hız vermeli ve hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme stratejimizi tüm dünyaya göstermeliyiz."