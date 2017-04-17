Halk Oylamasının Ardından

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, "Milletimiz hür iradesiyle sistem değişimine evet demiştir. Yeni sistem değişim sürecinin en demokratik şekilde tesis edileceğine inanıyoruz." dedi.



Fermani Altun, yaptığı yazılı açıklamada, vakıflarının 16 Nisan referandum u öncesinde evet çıkması için etkin çalışmalar yaptığını kaydetti.



Milletin hür iradesiyle sistem değişimine evet dediğini belirten Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yeni sistem değişim sürecinin en demokratik şekilde tesis edileceğine inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önü açılacaktır. Bu referandum da 15 yıldan beri bütün seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek lider olarak siyasal gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Muhalefette 15 yıldır ne bir lider ne de güvenilir siyasi bir kadro bulunmamaktadır. Bu sonuca göre muhalefet partileri kendilerini tekrar gözden geçirmelidirler. Sonuç olarak AK Parti'nin büyük lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsında Sayın Başbakan Binali Yıldırım tüm kadro ve destekleyenlere teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Birlik ve kardeşliğimizin daha da güçleneceğine, geleceğimizin daha iyi olacağına inanıyoruz."