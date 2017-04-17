Halk Oylamasının Ardından

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Halkımız vesayet ve istikrarsızlığa 'hayır' dedi. Halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.



İkiz, gazetecilere, halk oylaması sonrası çıkan sonuçları değerlendirdi.



Havza'da halkın tercihinin yüzde 69,32 oranında evet olduğunu belirten İkiz, "Halkımıza teşekkür ediyorum. Yine bizlere olan güvenlerini gösterdiler. Halk oylaması ile kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği ülkemize ve aziz Türk milletine hayırlı uğurlu olsun." dedi.



İlçede seçmenin yüzde 86'sının sandıklara giderek demokrasiye sahip çıktığını ifade eden İkiz, şunları kaydetti:



"Halkımız kararı ne olursa olsun oyunu kullanmıştır. Havza'da 17 bin 605 seçmen tercihini 'evet'ten yana kullandı. Halkımız vesayet ve istikrarsızlığa 'hayır' dedi. Halkımıza teşekkür ediyorum. Söz de karar da milletimizin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."