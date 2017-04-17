Halk Oylamasının Ardından

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Bu seçimin kazananı milletimiz olmuştur. Tek başlı yönetimle kazanılan istikrarın, ülkemize ve ekonomimize kazanımları vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sandık sonuçlarının netleşmesiyle piyasalarda belirsizliğin kalktığını ve herkesin işine-gücüne baktığını belirtti.



Referandum sonucunun milletin geleceğe güvenle bakması ve ülkedeki istikrar ortamına katkı sağlamasının en büyük dilekleri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bu seçimin kazananı milletimiz olmuştur. Tek başlı yönetimle kazanılan istikrarın ülkemize ve ekonomimize kazanımları vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir. Referandum öncesinde uzun süreli bir seçim atmosferi yaşanırken piyasalarda da belirsizlikten dolayı bir durağanlık vardı. Piyasalarda referandum beklentisiyle alışveriş yapmaktan imtina ediliyordu. Yani herkes 16 Nisan'ı bekliyordu. Artık esnaf-sanatkarımız, bu belirsizliğin kalkmasıyla hareketlenecek olan piyasalarda bereketli bir döneme girmenin heyecanını yaşayacak."