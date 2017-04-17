Halk Oylamasının Ardından

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun, halk oylamasının sonuçlanmasının ardından,"Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, milletin vatandaşlık görevini yaparak sandığa gittiğini ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandığını belirtti.



Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletin kararı olacağını anımsatan Coşkun, şu değerlendirmede bulundu:



"Dolayısıyla yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandum da da kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referandum a katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun."



HAK-İŞ Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan tarihinin ülke ve halk için yeni bir milat olacağını ifade etti.



Gökdemir, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün liderliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bunun yanı sıra Meclis'ten karar alarak bunu savunan Başbakan Binalı Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Referandum sonucunda 'evet' çıkmasıyla birlikte işçi sınıfının birtakım sorunlarının daha hızlı ve daha kolay çözüme ulaştırılacağını belirten Gökdemir, açıklamasında şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetim krizlerinin önüne geçilecek, bu sayede ülkemiz daha istikrarlı bir hale gelecektir. 17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 17 Nisan referandum u Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli seçimlerden birisidir. Siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların yeni anayasa ile sona ereceğine inanıyorum. Referandum sürecinde 'Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet' sloganıyla yola çıkarak başarılı bir kampanya yürüttük. Bu konuda mücadelemizi baştan sona başarılı bir şekilde yürüttük. HAK-İŞ'in bütün teşkilatları ve bağlı sendikaları sahada aktif olarak hep birlikte çalıştı. Bu konuda tüm teşkilatımıza, bağlı sendikalarımıza, üyelerimize ve milletimize gönülden teşekkür ediyorum."