Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, halk oylamasının ardından ekonominin ön planda olduğu bir gündemle yatırımlara hız kazandıracak, ihracat ve istihdamı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortama güven ve güç sağlayacak yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini bildirdi.



Hıdıroğlu, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, belirsizlik sürecinin geride kaldığını, Türkiye'nin artık daha hızlı yol alacağını belirterek, çıkan sonucun Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Demokrasilerde en doğru kararı her zaman halkın verdiğine değinen Hıdıroğlu, 16 Nisan'da Türkiye'de demokratik süreçlerin işlediğine ve halkın kararını verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Dilerim bu karar ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur. Ülkemiz için istikrar ve güven ortamı son derece önemli iki faktördür. Belirsizlik sürecini ardımızda bıraktık, bundan sonra yapılması gereken, var gücümüzle çalışarak ülkemize müreffeh bir gelecek yaratmak olacaktır. Ekonominin ön planda olduğu bir gündem ile yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortamımıza güven ve güç sağlayacak yapısal reformlara odaklanmalıyız. İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada en çok ihtiyacımız olan daha güçlü bir Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde hareket edebilmektir. Bunu yaparken komşularımızla olan ilişkilerimizi barışçıl temeller üzerinde ilerletmek, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak, geleceğe yönelik sosyal refah, rekabet, teknolojik ilerleme, yatırım, turizm, hukuk düzeni gibi kazanımlarımız için büyük önem arz etmektedir."



-"Tecelli eden halk iradesine saygı duymak gerekiyor"



Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da Türkiye'de halk iradesinin bir kez daha tecelli ettiğini vurgulayarak, milletin ferasetiyle referandum da tercihini yaptığına işaret etti.



Türkiye'de anayasa değişikliğiyle ilgili gerçekleştirilen referandum un demokratik toplumlara örnek olacak bir şekilde huzur ve güven ortamında yapıldığına dikkati çeken Tiryakioğlu, "Aziz milletimiz tarihi bir referandum la tercihini anayasa değişikliğinden yana kullanmıştır. Sandıkta tecelli eden halk iradesine saygı duymak gerekiyor. Demokratik bir olgunluk içerisinde geride bıraktığımız seçim atmosferinden bugün itibarıyla bir an önce uzaklaşmamız lazım. Ülkemizin istikbali, bekası ve müreffeh yarınları için ortak hedefler doğrultusunda zaman kaybetmeden hep birlikte yarınlara odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



-"Biz güçlü bir ülkeyiz'



Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da ülke genelinde büyük bir özveriyle gerçekleştirilen referandum dan çıkan sonuçların hayırlı olmasını diledi.



Özyurt, yüksek katılımın sağlandığı referandum da anayasa değişikliğinin kabul gördüğünü hatırlatarak sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren herkesi tebrik etti.



Referandumdan çıkan sonuçla birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğine inandığını ifade eden Özyurt, şöyle devam etti:



"Toplumun bütün kesimlerinin sorumluluklarının üzerinde çalışarak ülkemizi hedeflenen noktalara taşıyacağından da şüphem yoktur. Biz güçlü bir ülkeyiz ve geleceğin Türkiye'si için gücümüzü doğru yöne kanalize edersek önümüzde hiçbir engel kalmaz. Engelleri aşmak için birlik ve beraberlik önemlidir, zor ve sıkıntılı günlerde bir ve beraber olan halkımızın artık her zaman bir ve beraber olmasını istiyoruz. Hepimizin ortak hedefi büyük Türkiye, bu ortak hedef için elimizi hatta gövdemizi taşın altına koymalıyız ki düşmanlarımıza fırsat vermeyelim. Ekonominin ana gündem olması bütün alanları da olumlu etkileyecektir. Yapısal reformlarla da geleceğin Türkiyesi inşa edilecektir."