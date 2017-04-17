Halk Oylamasının Ardından

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarından dolayı Trabzonlulara teşekkür etti.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin son derece yüksek katılımın sağlandığı bir referandum la kabul edildiğini belirtti.



Yeni sistemin Türkiye'ye, millete ve tüm mazlum milletlere hayırlı olmasını dileyen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Halkımız anayasa değişikliğine 'evet' diyerek ülkemizin en iyi şekilde yönetileceği sisteme onay vermiştir. Demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine her zaman özel önem veren Trabzonumuz 16 Nisan'da da gereğini yapmış, yüzde 66,50 'evet' diyerek yeni sisteme en güçlü şekilde destek olmuştur. Ülkemizin güçlü şekilde yönetilmesine en güçlü şekilde destek veren kadirşinas Trabzon halkına şükranlarımı sunuyorum. Trabzon ve Karadeniz, farkını bir kez daha ortaya koymuştur."



Gümrükçüoğlu, açıklamasında halk oylamasının artık geride kaldığına da işaret ederek, "Halkımız kararını vermiştir. Şimdi hep birlikte el ele omuz omuza ülkemizi daha da kalkındırmak, daha da geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz en güçlü şekilde yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.