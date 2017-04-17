Halk Oylamasının Ardından

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, halk oylaması sonuçlarının Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çok çalışma zamanıdır. Önümüze bakmalı, yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Konukoğlu, yazılı açıklamasında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği dolayısıyla düzenlenen halk oylamasının yüksek katılımla ve demokratik bir olgunlukla gerçekleştiğini vurguladı.



Türk milletinin sandıkta tercihini yaparak, ülkenin geleceği ve devletin bekası için tarihi öneme sahip halk oylamasında nihai kararı verdiğine değinen eden Konukoğlu, sandıkta tecelli eden millet iradesine saygı duyulması gerektiğini kaydetti.



Konukoğlu, dünyanın önemli bir süreçten geçtiğine, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada ciddi değişimler yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandıracak, istikrarlı ve sürdürülebilir siyasi yapıyı mümkün kılacak yeni bir yönetim sistemine geçmesi gerektiğini bildirdi.



GSO Başkanı Konukoğlu, halk oylaması sürecinde Avrupa'da bazı ülkelerinin Türkiye'ye karşı sergilediği haksız tutuma dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de istikrar ve güven ortamını güçlendirmeye, kalıcı hale getirmeye mecburuz. Bu nedenle öncelikle siyasi istikrarın korunması şarttır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah güçsüz hükümetler, koalisyonlar, siyasi buhranlar sona erecek. Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çalışma zamanıdır. Önümüze bakmalı, yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanmalıyız. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmanın ve ekonomiyi büyütmenin çalışmalarını yapmalıyız. Yeni dönemde birlik, beraberliğimizi pekiştirerek, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarma hedefine kararlı adımlarla yürümeliyiz."