Halk Oylamasının Ardından

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Bugüne kadar ki en büyük katılım oranlarından biri olarak tarih yazan bu halk oylaması, bu tarihi vurgusunu yeni anayasa için evet diyerek de bir kez daha göstermiş oldu." ifadesinde bulundu.



Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleşen halk oylamasında sandık başına giderek iradesini gösteren, yeni Türkiye'nin şekillenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek sonuçların, tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.



Yapılan halk oylamasına katılımın rekor seviyede olduğunu belirten Demirkol, halk oylaması sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi:



"Devletin istiklali, milletin istikbali için tüm Türkiye sandık başına gitti. Bugüne kadar ki en büyük katılım oranlarından biri olarak tarih yazan bu halk oylaması, bu tarihi vurgusunu yeni anayasa için evet diyerek de bir kez daha göstermiş oldu. Bu anlamda biz de gün içinde ilçemizde ve ilimizde seçimlerin sağlıklı, güvenli devam edebilmesi açısından takiplerde bulunduk. Ailemizle birlikte sandık başına geçerek oyumuzu kullandık. Tüm halkımıza hem seçim boyu gösterdikleri hassasiyet, hem bu oranda bir katılımla gösterilen güçlü irade, hem de yeni Türkiye'nin en büyük imzalarından biri olacak olan 'evet' kararı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürler Haliliye, teşekkürler Şanlıurfa, teşekkürler Türkiye. Bu ve bundan sonraki tüm sürecin ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım."