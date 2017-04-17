Halk Oylamasının Ardından

Fransa'nın Strazburg kentindeki Türk vatandaşları, anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarını heyecan ve merakla takip etti.



Sandıkların kapanmasının ardından AK Parti'nin Strazburg Bölgesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan vatandaşlar, AA'nın yayımladığı sandık sonuçları ve grafikleri takip ederek, sonuçlara dair değerlendirmelerde bulundu.



AK Parti Strazburg Bölgesi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Sebahattin Yeşiltaş, yurt dışında yaşayan Türkler olarak anayasa değişikliği ve daha güçlü bir Türkiye'ye destek amacıyla seferber olduklarını belirterek, "Sonuç tüm Türkiye için hayırlı olsun. Vatanımızın kalkınması, daha yaşanılır hale gelmesi için binlerce kilometre öteden destek vermeye devam edeceğiz." dedi.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Alsace Bölge Başkanı İrfan Duman da sonuçları, AA'nın hızlı ve güvenilir yayınlarından takip ettiğini kaydederek, "Türkiye'nin önündeki engellerin kalkması ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı hedeflerine daha güçlü şekilde ulaşması için gerek görülen bir değişiklikti. Bizler de Avrupa'da yaşayan, dünyanın gidişatını farklı açılardan gören bireyler olarak bu değişikliğe destek verdik. Halkımızın, başta Avrupa'da yaşayan yüz binlerce vatandaşımızın oyuyla bu değişiklik kabul edildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.



Halk oylamasına yoğun katılımın olduğu Strazburg'da vatandaşların yurt dışı seçim sonuçlarını da ilgiyle takip ettiği görüldü.



Vatandaşlar, yurt dışındaki Türklerin halk oylamasına katılımın oranının, ülkelerine bağlılıklarının göstergesi olduğunu da dile getirdi.