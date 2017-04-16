Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi Lideri Sirac-ül Hak, halk oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.



Hak, Twitter hesabından, "Türk milleti, demokrasi ve halk için fevkalade bir hizmet ortaya koyan Erdoğan'ın lehine oy kullandı. Referandum sonucuna göre, yapılacak anayasa değişikliği Türkiye'de demokratik değerleri güçlendirecektir." paylaşımında bulundu.



Türk halkını ve Erdoğan'ı "tarihi başarıdan" ötürü kutlayan Hak, "Türkiye ve Pakistan arasında dostluk ilişkilerinin güçlenmesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Keşmir meselesi dahil her sorunumuzda bize güçlü biçimde destek veren Türkiye, her daim Pakistan'ın yanında durmuştur." ifadelerini kullandı.