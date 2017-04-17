Halk Oylamasının Ardından 3 Madde Hemen Yürürlüğe Girecek

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ilişkin halk oylamasının ardından 18 maddelik teklifin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Buna göre; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 30 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak yeniden yapılandırılacak. Askeri yargı kaldırılırken, Cumhurbaşkanının partiye üyelik hakkı hemen yürürlüğe girecek. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi için dün yapılan 18 maddelik anayasa değişikliği halk oylaması yüzde 51.4 'Evet' tercihi ile kabul edildi. Büyük çoğunluğu 3 Kasım 2019 tarihinde hayata geçirilecek olan 18 maddeden 3'ü ise hemen hayata geçecek. İsmi Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilen kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak. HSK'ya Cumhurbaşkanı 4 üye, Meclis ise 7 üye seçecek. Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak.



Yapılan değişiklikle Anayasanın 101. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir" ibaresi kaldırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partiye dönüş yolu da açılmış oldu.



Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi hükmüyle bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.



Diğer yandan, üye sayısı 17'den 15'e indirilecek olan Anayasa Mahkemesi'ndeki 2 askeri üyenin görevi de düşecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum öncesi açıkladığı gibi; 'Şu an görev yapan 2 üye sürelerini doldurana kadar görevlerine devam edecek.'



(İlker Turak/İHA)