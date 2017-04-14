Halk Oylamasında Hasta Vatandaşlara Sağlık ve Ulaşım Desteği

İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan ve Hakkari Devlet Hastanesinde yatan hastaların halk oylamasında oy kullanabilmeleri amacıyla sağlık ve ulaşım desteğinde bulunacak.



İl Sağlık Müdürlüğü, oy kullanmak isteyen hastalara, ulaşım ve sağlık hizmetini ücretsiz sağlayacak.



Hastaların 16 Nisan'da 444 3833 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunmaları halinde, oylarını kullanabilmeleri için sağlık görevlileri kendilerine eşlik edecek.



Oy verme işleminin ardından hastalar, tekrar sağlık görevlilerince evlerine bırakılacak.





Vatandaşların güvenli bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı irtibat telefonlarını arayabilecekleri bildirildi.



Vatandaşların gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri belirtildi.