Halk Oylamasına İtirazlar

İzmir Barosu, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında "mühürsüz oy pusulalarının da geçerli sayılacağı" duyurusunun kanuna aykırı olduğunu iddia ederek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ve bu duyuruyu web sitesine koyan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.



Baro Başkanı Aydın Özcan, düzenlenen basın toplantısında, halk oylamasında "tercih" mührü yerine "evet" mührünün basılmış olduğu oy pusulalarının geçerli sayılacağı yönündeki duyurunun kanuna aykırı olduğunu, referandum güvenirliliğini olumsuz etkileyecek şekilde yapılmasının "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurlarını oluşturduğunu savundu.



Halk oylamasında sadece "tercih" mührünün kullanılacağının Yüksek Seçim Kurulunun daha önceden resmi internet sitesinde seçmenlere bildirildiğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



"Hataen seçmene verilen 'evet' mührünün kullanılması seçmenin iradesini etkileyecek niteliktedir. Şu halde YSK'nın kanuna açıkça aykırı bu duyurusu hem usulsüzlüğe hem de usulsüzlüğün ortaya çıkmasını sağlayacak tutanakların tutulmamasına neden olmuştur. Seçimlerin yargı güvencesinde yapılacağına ve bunun sağlanmasından da YSK'nın sorumlu olacağına dair Anayasa'nın 79. maddesinin içi maalesef bizzat YSK tarafından boşaltılmıştır."



Özcan, ilgili görevliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etme zorunluluğu doğduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve duyuruyu web sayfasına koyan kişi ve kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.