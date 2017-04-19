Halk Oylamasına İtirazlar

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının iptal edilmesi gerektiğini ileri sürerek, "Bu seçimin düzeltilme imkanı yoktur. Tek bir yol var, seçimin iptali. Referandum iptal edilmeden bu tartışmaları bitirmek mümkün olmayacaktır." görüşünü savundu.



Sancar ve beraberindeki bir grup HDP milletvekili, MYK ve parti meclisi üyeleri, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gelerek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının iptali için başvuruda bulundu.



Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Sancar, anayasa değişikliğinin gündeme geldiği andan itibaren sürecin meşruiyetten yoksun ve usül eksiklikleri içinde gerçekleştirildiğini öne sürerek, TBMM Anayasa Komisyonu ve TBMM Genel Kurulundaki itirazlarının kabul görmediğini söyledi.



Olağanüstü hal şartlarındaki halk oylaması sürecinin eşit olmayan şartlarda geçtiğini, pek çok kural ihlali yapıldığını savunan Sancar, sandık kurulları için önerdikleri adayların çoğunun ya tutuklandığını ya da farklı engellemelere maruz kaldığını, sandık güvenliği için yaptıkları girişimlerin engellenmesi nedeniyle güvenliğin şüpheye düştüğünü iddia etti.



YSK'ya sundukları dilekçede gerekçeleri tek tek anlattıklarını, ilçe seçim kurullarına da yerel ihlalleri bildirdiklerini ve itiraz ettiklerini anlatan Sancar, bazı seçim bölgelerinde güvenlik güçlerinin desteği, mülki amirlerin yönlendirmesiyle açık oy kullandırıldığını, doğudaki bazı köylerde blok "evet" oyu çıkmasının da bunun kanıtı olduğunu ileri sürdü.



Sancar, YSK'nın "mühürsüz oy ve zarfları geçerli sayan kararı"nın dışarıdan oy kullanımını ispat etmeyi imkansız hale getirdiğini söyleyerek, "Seçim ihlallerine olağan prosedürlerle itiraz ederek, seçimi hukuka uygun hale getirme imkanı artık yoktur." dedi.



YSK'nın "mühürsüz oy ve zarfları geçerli sayan kararı"nı Doğu illerinde sandıklar açıldıktan sonra aldığını iddia eden Sancar, şöyle devam etti:



"Mühürsüz oy meselesi basit bir seçim ihlali olarak değerlendirilemez. Seçimin tamamını geçersiz kılacak ağır ve telafisi imkansız ihlaldir. Seçim sakattır, düzeltilme imkanı yoktur. Bu seçim yapılış itibarıyla adil değildir, anayasal kurallara, seçim hukukunun temel ilkelerine uygun gerçekleşmemiştir. Oylama ve sayım işlemi de geçersizdir. Bu seçimin düzeltilme imkanı yoktur. Tek bir yol var, seçimin iptali. Referandum iptal edilmeden bu tartışmaları bitirmek mümkün olmayacaktır. Eğer YSK bu kararı vermezse referandum ebediyen şaibeli kalacaktır. Böyle bir şaibeli sonucun üzerine bu kadar önemli bir sistem değişikliği inşa etmek gaflettir.



Bu kadar meşruiyet eksikliği veya yokluğuyla malum olan, bu kadar açık şaibe, ihlal iddialarıyla sakatlanmış olan bir referandumun sonuçları üzerine bir sistem değişikliği inşa edilemez. Edilse de bu sistem yine ebediyen şüpheli, şaibeli, tartışmalı kalacaktır. Türkiye'de böyle bir derin yara açmamak için elbette YSK'dan beklentimiz bu çerçevede seçimlerin iptaline karar vermesidir. Hükümetten, AKP'den, Cumhurbaşkanı'ndan beklentimiz bu zayıf, çürük temel üzerine bu kadar büyük bir bina inşa etmekten vazgeçmesidir. Gelin yeni bir anayasa süreci başlatın toplumsal mutabakatı olabilecek en geniş çerçevede sağlamak üzere şartları oluşturun, demokratik ortamda çalışmaların yürütülmesini kabul edin. Ondan sonra çıkacak sonuca toplumun büyük kısmı hatta tamamı elbette saygı duyacaktır."



Bu arada bazı vatandaşlar da halk oylamasına ilişkin itiraz dilekçelerini YSK'ya veriyor.