Halk Oylamasına İlişkin Pankart Çalışmalarını Engelleme Girişimi

İstanbul'da, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin pankart çalışmalarını engellemek isteyen 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Beykoz'da "hayır" kampanyası kapsamında pankart asan gruba bir araç içerisinden ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.



Ayrıca Maltepe'de, Yenikapı'da düzenlenecek "İstanbul Buluşması"na davet pankartlarını kesen 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Bu kişilerin üzerinden çıkan kesici aletlere el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.