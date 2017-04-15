Halk Oylamasına Hazırlık

Muş Valiliği, yarın yapılacak halk oylamasında hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar için gereken hazırlıkların yapıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, halk oylamasıyla ilgili gerekli tüm sağlık tedbirlerin alındığı belirtildi.



Oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hasta ve engelli vatandaşlar için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce araç tahsisinde bulunacağı ve vatandaşların sandık başına gitmesi sağlanacağı kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri çağrı hatlarını arayarak destek istemeleri durumunda kendilerine gereken yardım ulaştırılacaktır. Destek isteyen vatandaşlarımız, ilgili ekiplerimiz tarafından sağlık çalışanları refakatinde ikametlerinden alınarak sandık başına götürülecek, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılacaklardır."