Halk Oylamasına Doğru - 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından, 'Türkiye için Evet' yürüyüşü düzenlendi.AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar yürüdü. Aktekke Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, 45 gündür sahada olduklarını söyledi. Gidilmek ev, mahalle, köy, belde kalmadığını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti: "Bu emeğimizin karşılığını alacağız. Bu meydanlar bizi çok iyi bilir. Bu 15 Temmuz'daki birlikteliğimiz, beraberliğimiz, bu 15 Temmuz ruhu sandıklara yansıyacak. Eşimizi dostumuzu alıp sandığa gideceğiz. Memleketimiz kazanacak, 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağız. Türkiye artık şaha kalkacak. İstikrarımız için geleceğimiz için 'evet' diyeceğiz." Yürüyüşe, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.