Halk Oylamasına Doğru - TBMM Içişleri Komisyonu Başkanı Güvenç

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Yarın inanıyorum ki ekseriyette bu millet, Türkiye'nin önünü açacak, yeni, güçlü Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından birisi 16 Nisan olacaktır. Halkın kararıyla yeni Türkiye'nin önü açılacaktır." dedi.



Güvenç, Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde vatandaşlara karanfil dağıttı.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Güvenç, 16 Nisan'da Türkiye'nin hükümet sistemini değiştireceğini belirterek, doğrudan doğruya milletin, kendisini 5 yıl süreyle yönetecek cumhurbaşkanını kendisinin seçeceğini söyledi.



Halk oylamasının çok önemli bir reform ve demokratikleşme adımı olduğunu vurgulayan Güvenç, "Türkiye bir daha eskisi gibi koalisyonlara muhtaç olmayacak. Bu ülke cumhurbaşkanı ve başbakan kavgalarına sahne olmayacak. Seçimden sonra, ertesi gün güçlü bir yönetim, 5 yıl süreyle ülkeyi yönetecek. Bunu milletimize çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. Bizim milletimiz de feraset sahibidir, ileri görüşlüdür. Gösterdikleri tepkilerle bunu çok iyi anladıklarını gösterdiler. Yarın inanıyorum ki ekseriyette bu millet, Türkiye'nin önünü açacak, yeni, güçlü Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından birisi 16 Nisan olacaktır. Halkın kararıyla yeni Türkiye'nin önü açılacaktır." diye konuştu.



Güvenç, artık şer güçlerin eskisi gibi halkla oynayamadığını dile getirerek, eskisi gibi provokasyon yapamadığını, milleti de birbirine kırdıramadığını anlattı. Celalettin Güvenç, bunda da 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürüttükleri çalışmaların, kardeşlik vurgularının, birlik beraberlik çağrılarının çok etkisinin olduğunun altını çizdi.



Bunun demokrasi olgunluğunun bu ülkede bir noktaya gelmesinde çok etkisi olduğuna dikkati çeken TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, şunları kaydetti:



"Çünkü dikkat edin son dönemlerde yaptıkları her provokasyonu, bu millet kendilerinin yüzüne vurdu. Her patlamadan sonra prestij kaybettiler. Her demokrasi dışı girişim sonucunda kendileri kaybetti, kamu vicdanı bunu reddetti, aziz milletimizle oynayamadılar. Onun için de bu kampanya sırasında öyle çok büyük provokasyonlara imza atamadılar. Milletimiz de Cumhurbaşkanımız da buna izin vermedi."



Teşkilat başkanlarının konuşmaları



AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de referandum kampanyasının son gününe geldiklerini anımsattı.



Türkiye'nin yarın önemli bir seçim yapacağını belirten Özdemir, bu günüyse vatandaşlara karanfil dağıtmaya ayırdıklarını ifade etti.



AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel de bugüne kadar güzel bir ortamda seçim kampanyası yürüttüklerini belirtti.



Bu dostuluk ve birlik beraberlik ortamının sandıklara da yansıyacağına inandığını ifade eden Görgel, "Kahramanmaraş'ta büyük bir 'evet' potansiyeli görüyoruz. İnşallah 17 Nisan'da evet diyenler de hayır diyenler de çok daha güzel bir ülkeye uyanacak, istikrarını garanti altına almış bir ülkeye uyanacak diye düşünüyorum." dedi.