Halk Oylamasına Doğru - Melih Gökçek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "PKK, DEAŞ, HDP, dünyanın en büyük terör örgütü FETÖ, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika 'Hayır' diyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "PKK, DEAŞ, HDP, dünyanın en büyük terör örgütü FETÖ, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika 'Hayır' diyor. Bunların içinde bizi seven hangisi var?" dedi.
Gökçek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçeye büyük hizmetler kazandırdıklarını, bütün bunların altında istikrarın yattığını belirtti.
Tek adamlık eleştirilerine tepki gösteren Gökçek, şöyle konuştu:
"Diyoruz ki başbakanlarla cumhurbaşkanları kavga etmesin. Tek başlı yönetim olsun. Deniliyor ki ne demek tek adamlık, tek başlılık? Yahu arkadaş ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kişiyim. Benim altımda belediye meclisi var. Onun üzerinde belediye meclisinden ve bürokratlardan seçilmiş, tıpkı Bakanlar Kurulu gibi encümenim var. Yani 5 milyonluk Ankara'da ben ne yapıyorsam, bunu büyüt 80 milyona, Recep Tayyip Erdoğan da bunu bütün Türkiye'de yapacak. Bunu niye anlayamıyorlar?"
Gökçek, referandum da Gölbaşı'ndan yüzde 70 oy beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Allah'ın izniyle bu millet bu seçimde 'Evet'ini söyleyecek. Kim hayır diyor? Şöyle bir bakalım. PKK, DEAŞ, HDP, dünyanın en büyük terör örgütü FETÖ, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika 'Hayır' diyor. Bunların içinde bizi seven hangisi var? Bir tane var mı? Yok. Efendim 'Hayır' diyenler hain mi? Hayır. Her 'Hayır' veren hain değildir, bunu söyleyemeyiz. Ama şunu söyleriz, teröristlerin hepsi 'Hayır' diyor. O zaman bize düşen görev 'Evet' demektir."
Mitinge, AK Parti Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Ahmet Gündoğdu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da katıldı.