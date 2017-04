Halk Oylamasına Doğru - Eski CHP Istanbul Il Başkanı Karayalçın

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, "İçinde bulunduğumuz bu tarihi süreci her türlü parti kaygısından ayrı ve bağımsız olarak değerlendirdik. Biz 'evet' diyecek olanı da 'hayır' diyecek olanı da aynı saygınlıkta görüyoruz." dedi.



CHP Zonguldak Devrek İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde konuşan Karayalçın, bu süreci seçim kampanyası olmaktan çıkarılmak gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Anayasa hem bugünümüzü hem de gelecek kuşaklarımızı birebir ölçüde etkileyecek bir metin. Bizim derdimiz bu metnin, bu paketin neleri getireceğini yurttaşlarımıza iyi bir biçimde anlatabilmek. İnsanlarımıza yeterince bilgi verilmemektedir. Her türlü öneriye açık olmalıyız ve tartışabilmeliyiz. Doğru olan budur ama öneri sahiplerinin hangi gerekçeyle öneride bulunduklarını da seçmenlere anlatmaları, açıklamaları gerekmektedir. Bunu yapmadan bir kampanya yürütürseniz, yanlış yapmış olursunuz. İçinde bulunduğumuz bu tarihi süreci her türlü parti kaygısından ayrı ve bağımsız olarak değerlendirdik. Biz 'evet' diyecek olanı da 'hayır' diyecek olanı da aynı saygınlıkta görüyoruz."



Karayalçın, anayasa değişikliği paketinin doğrudan ve dolaylı yollarlarla yasama, yürütme ve yargı gücünü bir araya getirdiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:



"Bunlarının tümünün yetkisi bir kişiye verilmektedir. Tek bir kişide toplanmaktadır bu güç. Bu kişinin kim olduğu önemli değil. İster Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsun, ister Sayın Binali Yıldırım olsun, isterse Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsun, fark etmez. Yanlıştır, olmamalıdır, izin verilmemelidir."