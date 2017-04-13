Halk Oylamasına Doğru - Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, anayasa halk oylaması öncesi kentin bir bütün olarak demokrasi çerçevesinde Türkiye'ye örnek olacak bir propaganda dönemi geçirdiğini söyledi.



Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan pazar günü 18 maddelik anayasa değişikliği paketi için vatandaşın sandıklara gideceğini hatırlatarak, yapılacak halk oylaması ülke tarihi açısından bir dönem noktası olduğunu belirtti.



Yanılmaz, şöyle konuştu:



"Referandumla ilgili Elazığımızda çok seviyeli, düzgün ve karşılıklı hoş görü içerisinde devam eden bir propaganda dönemi yaşadık. Elazığımız bunu daha önceki hem yerel hem de milletvekili seçimlerinde de göstermişti. Tabi ki 'evet' verilmesini destekleyen çalışmalar olduğu gibi 'hayır' verilmesini destekleyen çalışmalarda oldu. Ancak 'evet' verilmesini isteyenler ile 'hayır' verilmesi isteyenler arasındaki diyalog, birbirlerini ziyaret ederek olgunlukla karşılamaları gerçekten Türkiye'ye örnek oldu."



Yanılmaz, halk oylaması sürecinde siyasi partilerin düşüncelerini ortaya koyduğu gibi demokrasinin bir gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, odaların ve tüm sivil inisiyatif sahibi grupların da büyük bir olgunlukla düşüncelerini ortaya koyduğunu dile getirdi.



Demokrasiyi benimsemiş bir toplum olarak halk oylaması sonucunu da büyük bir olgunlukla karşılayacaklarını vurgulayan Yanılmaz, "Oy kullanmaya gidemeyecek derecede engelli, yaşlı ve hasta olan hemşehrilerimiz Alo 153 hattını aradıklarında ekiplerimiz evlerinden alıp oy kullanmaya götürecek ve tekrar evlerine bırakacaklar." diye konuştu.