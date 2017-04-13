Halk Oylamasına Doğru - Çubuk'ta 'Evet Için Sevgi Yürüyüşü' Yapıldı

Çubuk ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından, 'evet' için sevgi yürüyüşü yapıldı.



Atatürk Caddesi üzerinden Kurbantepe Köprüsü'ne kadar kortej halinde yürüyen grup, 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' için vatandaşlardan destek istedi.



Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ile partililer katıldı.



Yürüyüş sonunda konuşan İşler, 16 Nisan'da Türk milletinin yeni bir destan yazacağını, sistem değişikliğiyle artık tek patronun millet olacağını dile getirdi.



15 Temmuz destanında olduğu gibi 16 Nisan'ı da bir destana dönüştüreceklerini kaydeden İşler, "Türkiye bütün vesayet odaklarından kurtulacak. Artık tek patron siz olacaksınız, tek vasi siz olacaksınız ve siz seçeceksiniz, hesabı da siz soracaksınız" dedi.



Batı ülkelerinin Türkler'in ayaklarındaki prangaların çözülmesini istemediğini ifade eden eden İşler, "Bu sistem elimizi kolumuzu bağlıyor, bir adım atarsak iki adım geri çekiyor. Şimdi sistemi değiştirirsek hep gaza basacağız, frene basmayacağız. Batı dünyası bunu görüyor. Uyandığımız zaman bölgede ve dünyada hareketlerin çok değişeceğini bildikleri için uyanmamızın kendi aleyhlerine olduğunu bildiklerinden hop oturup hop kalkıyorlar." diye konuştu.