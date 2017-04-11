Halk Oylamasına Doğru - CHP Milletvekili Baykal

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Şimdi bu anayasa geçerse artık Türkiye süper ligden çıkacak, mahalli lige düşecek." dedi.



Baykal, merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yapılmak istenen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin omurgası olan temel tarihi gerçeğin ortadan kaldırılıp egemenliği milletten alınıp "tek adama" verildiğini savundu.



Değişiklikle bütçenin yönetiminin "tek adama" verileceğini iddia eden Baykal, "İsterse diyebilir ki bu memlekette bir sürü Suriyeli mülteci birikti. Çünkü ben Suriye politikasında büyük hata yaptım. Oradaki savaşı kızıştırdım, oradaki insanlar kaçtılar, ben savaşa taraf oldum. Türkiye'ye geldiler. Şimdi bunlara ben vatandaşlık vereceğim ve onları maaşa bağlayacağım. Diyebilir mi? Bu anayasaya 'evet' denilirse bu yetki bu sözü söyleme olanağı tek adama verilecek." diye konuştu.



Türkiye tarihi boyunca daima saygı gördü. Atatürk Cumhuriyeti büyük bir değişimi gerçekleştiren bir ülke hep Türkiye olarak biz dünya süper liginde yer aldık. Şimdi bu anayasa geçerse artık Türkiye süper ligden çıkacak, mahalli lige düşecek. Dünyada bir süper lig var Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya. Onlar medeni memleketler. Medeni memleket olmak demek demokrasi işliyor demek, sadece sandık değil dikkat edin hukuk işliyor. Adalet işliyor, yargı bağımsız demek. Basın, kadın özgür demek. Eşitlik var demek. Kimsenin kimliğine yönelik ayrımcılık yok demek. Barış yurtta ve dünyada egemen olsun istemek demek. Şimdi buradan biz çıkıyoruz mahalli lige doğru bir Ortadoğu ligine doğru maalesef bu anayasa hızlandıracak, sürükleniyoruz. Ortadoğu'da Esad'ın, Saddam'ın, Kaddafi'nin, Mübarek'in zamanında da seçimler vardı, sandık vardı, meclis vardı."



"Yarın eyalet kuruldu duyarsanız sakın şaşırmayın"



Baykal, ülke yönetiminin eyalet anlayışına dayandırmak yetkisinin TBMM'de olduğunu belirterek, "Evet derseniz bilin ki Türkiye'de yönetim düzeninin eyalete dayandırmak artık cumhurbaşkanının bir kararnameyle yapacağı iş haline gelmiştir, bu yetkiyi veriyoruz. Evet diyenler kulağınıza küpe olsun. Yarın eyalet kuruldu duyarsanız sakın şaşırmayın senin evetinle o yetki veriliyor.



Halk oylamasında hayır diyecek olanların terörist ve FETÖ üyesi olmakla suçlandığını ifade eden Baykal, "Ben bu anayasaya hayır diyeceğim. Ama bana hayır dedim diye terörist dilecek olanın da alnını karışlarım." dedi.



Baykal, değişikliğin kabul edilmesi halinde büyük bir kargaşa, karanlık, bulanık dönem yaşanacağını belirterek, "Dikkatli olun eğer bu anayasa çıkarsa her an bir yerden bir yumruk gelebilir, bir tokat gelebilir, bir tekme gelebilir. Elinize, cüzdanınıza, cebinize mukayyet olun arkadaşlar. Ortalık çok karışır." diye konuştu.



Baykal, değişikliğin kabul edilmemesi halinde bir hafta sonra 23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sanki meclisin, cumhuriyetin kurulduğu ilk günmüş gibi kutlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Onun ötesinde sanki 9 Eylül 1922'deymiş ve Anadolu işgalden, istiladan o gün kurtarılmış, bir süvari taburu atlarının üzerinde hızla vilayet konağının önüne gelmişler, atlarından inip kızlarımızın, kadınlarımızın yaptıkları kırmızı zemin üzerinde işlenmiş, dikilmiş ay ve yıldızdan oluşan o Türk bayraklarından birisini o vilayet konağının merdivenlerinden yukarı çıkıp, çatısına gidip Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını oraya astığınız zaman... Nasıl sizler bu sahneyi televizyonlarda gördüğünüz zaman yüreğiniz kabarıyor, gözleriniz doluyor ise nasıl millet oluşunuzla iftihar ediyorsanız, tarihimizin bu en büyük kahramanlık sahnelerinde nasıl heyecanlanıyorsanız 23 Nisan 2017'de de biz 16 Nisan'ı öyle kutlayacağız. ve bu kutlamayı hayır veren insanlar olarak biz yapacak değiliz. Bu kutlamayı evet diyen, hayır diyen hiçbir ayrım yapmadan bütün kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı elinden tutarak, koluna girerek, boynuna sarılarak 'Gel bu senin de meclisin, bu senin de cumhuriyetin, bu senin de devletin' diyerek elele, kol kola hep birlikte kutlayacağız. "