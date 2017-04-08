Halk Oylamasına Doğru - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, halk oylaması için son dönemece girildiğini belirterek, "Bizim gözlemlediğimiz, özellikle kadınların, Türkiye geneli için konuşmuyorum, büyük bir çoğunluğunun 'evet' dediğini görüyoruz." dedi.



Çam, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Soruyor" programına katılarak, anayasa değişikliklerini anlattı.



Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çam, halk oylamasına sayılı günler kala Türkiye çapında yoğun bir tempoda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, son dönemeçte kadınların zihinlerindeki tüm soruların artık cevap bulduğunu, saha çalışmalarında bunu net bir şekilde gördüklerini söyledi.



Bugün de kadınlarla bir araya geldiğini belirten Çam, "Anayasa değişikliğine sunulan 18 maddeyi kimse bilmiyor" şeklindeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi.



Çam, şunları kaydetti:



"Kadınlar ilk baştan beri, daha çok ev hanımları evin ekonomisiyle de ilgilendikleri için 'bu sistem bize ekonomik anlamda ne getirecek?' diye soruyorlar. Biz istikrara vurgu yaparak, bu sistemin istikrarı getireceğini, aslında cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi sayesinde koalisyonların ortadan kalkacağını, 15 yılda üçe katlanmış olan ekonomimizin çok daha hızlı bir şekilde büyüyüp dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girdiği zaman hem ülkemiz genelinde ekonomik refahın olacağını, bunun da aile bütçelerine yansıyacağını ifade ediyoruz. Aslında kadınlarımızın çok bilinçli olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Sahada gördüğümüz, bütün ince ayrıntılarına kadar detaylı bir şekilde sorguluyorlar ve cevap alamadıklarında da tekrar tekrar soruyorlar. Yoğun bir soru trafiği ile karşılaşıyoruz ama zihinlerde artık netleşmiş kararları onu görüyoruz.



Bizim gözlemlediğimiz özellikle kadınların, Türkiye geneli için konuşmuyorum, büyük bir çoğunluğunun 'evet' dediğini görüyoruz. Türkiye'yi daha ileriye taşıyabilecek muasır medeniyetler seviyesine taşıyabilecek yeni sisteme 'evet' demelerini istiyoruz."