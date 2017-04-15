Halk Oylamasına Doğru

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, seçim yasaklarının başlamasının ardından caddelerdeki propaganda afişlerini ve parti bayraklarını toplamaya başladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçim yasaklarının başlamasının ardından Zabıta Daire Başkanlığı harekete geçti.



Caddelere asılan afiş, bayrak ve flamalar 32 zabıta ve 78 işçiden oluşan 16 ekip tarafından toplanmaya başlandı. Açıklamada, kentin propaganda malzemelerinden arındırılarak halk oylamasına hazır hale getirileceği belirtildi.