Halk Oylamasına Doğru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Önümüze koyulan anayasa değişikliği bütün yetkileri tek bir kişide toplayan bir çalışmadır." dedi.



Hamzaçebi, Beykoz'da Çubukluspor Kulübü'nü ziyaret ederek, halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Son saatlere girildiğini ve söyleneceklerin bilindiğini ifade eden Hamzaçebi, "Sinop belediye başkanlığı iki seçimde bir oyla el değiştirdi. AK Parti ve CHP arasında bir oyla her şey olabilir. 'Bir oyla ne olur?' demeyin, 'yüzde 50 artı 1' diyoruz." dedi.



Anayasanın insanların barış içinde, endişe duymadan yaşamaları için yapıldığına dikkati çeken Hamzaçebi, şunları kaydetti:



"1982 Anayasası'yla bugüne kadar geldik. O anayasada da darbe döneminde yapıldığı için darbe dönemine uygun yapıldığı için düzenlemeler yapılmalıdır. Önümüze koyulan anayasa değişikliği bütün yetkileri tek bir kişide toplayan bir çalışmadır. Ben 'yarın Cumhurbaşkanı şu kişi olur diyemem.' İleride ne olur? Bugün sevdiğimiz kişi gelebilir. Sevmediğimiz biri gelirse de ne olur? Ben bu pakette olumlu hiçbir madde görmüyorum. Sadece 18 yaş maddesinin olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü eşitlikten yanayım."



2010 yılında yapılan referandum da 24 olumlu maddenin olduğuna dikkati çeken Akif Hamzaçebi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şimdi o 24 maddenin yanında iki madde vardı anayasa mahkemesi ve hakimler savcılar kurulu maddeleriydi. Burada 18 yaş gençliğine 'sen buna oy ver, diğerleri geçsin' diyorlar. Hukuk ihtiyaçtan doğar ve hayatımızı düzenler. Parlamenter sistemde sorun olan nedir? İşlemeyen bir şey var mı? Bir cumhurbaşkanı tarifi var, tarafsız olacak diyorlar ama mevcut cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor. Bu parlamenter sistemin meselesi değildir."