Halk Oylamasına Doğru

AK Parti İdil Kadın Kolları Başkanı Rabia Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, halk oylaması çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Basak, Dumanlı Topraklı, Kentli, Alataş, Bozkır, Güzelova ve Alataş köy ve mezralarını ziyaret etti.



Halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu Yılmaz, vatandaşlardan 'evet' oyu kullanmaları yönünde destek isteyen Yılmaz, kent merkezini karış karış gezdiklerini söyledi.



Yılmaz, köy ziyaretlerine devam ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin önemini son ana kadar anlatmaya devam edeceğiz. Bu sistemi sadece il ve ilçelerimizde değil, köylerimizde de anlatmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Türkiye'nin yakaladığı bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve gelecek nesillere her alanda gelişmiş bir ülke bırakmak için çalışmak zorundayız." diye konuştu.