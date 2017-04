Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kahta ilçe Başkanı Engin Akel, yarın, ülkede oynanan her türlü oyun, karanlık mihraklar ve güçlere 15 Temmuz'u gerçekleştiren alçaklara en güzel yanıtın verileceğini belirtti.



Akel, ilçe parti binasında düzenlediği basın toplantısında büyük değişime saatlerin kaldığını, tarihi bir fırsatın eşiğinde olduklarını belirtti.



Yepyeni bir anayasa ve değişime ihtiyaçları olduğunu bunun da yolunun yarın çıkacak 'evet' sonucu ile gerçekleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bizler AK Parti Kahta ilçe teşkilatı olarak 4,5 ay önce sahaya indik çünkü bu anayasa değişikliğinin meclisten geçeceğinden emindik. Kahta merkezde 17 mahallenin tamamını defalarca ziyaret ettik. İlçede güçlü bir 'evet' çıkarmasının gayreti içerisinde durmadan mücadele ettik. Elhamdülillah halkımızın sayın Cumhurbaşkanımız ile ve onun kurucu olduğu Ak Partimiz ile güçlü bir gönül bağı var. Milletimiz olup biten her şeyi en iyi şekilde görüyor ve değerlendiriyor. Yarın, Türkiye'miz ve ülkemizde oynanan her türlü oyun, karanlık mihraklar ve güçlere 15 Temmuz'u gerçekleştiren alçaklara en güzel cevap verilecektir."



Bu seçimin kazananı aziz milletin olacağını ifade eden Akel, Türkiye'nin 17 Nisan'da aydınlık bir güne uyanacağını, yarınlara ve geleceğe daha güçlü bir umutla bakacağını sözlerine ekledi.