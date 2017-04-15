Halk Oylamasına Doğru

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Yarın egemenliğin millete ait olduğunun perçinleneceği gündür, yarın bu milletin yükselişinin tescil edileceği gündür." dedi.



AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Beykoz Çayırı'ndaki açık hava toplantısına katılan Külünk, "Kandil'in sesi Almanya'dan geliyor. Şimdi biz öyle bir yüksek ses vermeliyiz ki Kandil yarın 'evet' denileceğini bildiği için canhıraş bir şekilde Almanya üzerinden bize saldırıyor." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasından çıkacak 'evet' ile Kandil'e, Almanya'ya, Amerika'ya, FETÖ'ye cevap verileceğini dile getiren Külünk, şöyle konuştu:



"Yarın sandıktan 'evet' çıkararak Kandil'e cevap vermeye hazır mıyız? Almanya'ya cevap vermeye hazır mıyız? Amerika'dan Cumhurbaşkanımızı suikast ile tehdit eden çetelere cevap vermeye hazır mıyız? 15 Temmuz'da devletimizi çökertmek, milletin vergileriyle alınmış silahları millete çeviren FETÖ ve işbirlikçilerini çökertmeye hazır mıyız? Çocuklarımızın geleceği için, istikrarımız için, istikbalimiz için 'evet' demeye hazır mıyız? Yarın sandıklarda 'evet' diyerek 'bu ülke, bu devlet, cumhuriyet ve bu vatan bizim' diyeceksiniz. 'Evet' dediğinizde Milli Güvenlik Kurulu bildirileriyle kimse bu milletin seçtiklerine kabadayılık yapamayacak. Artık bu ülkede sandıktan kim çıkarsa devleti o yönetecek, devletin başı o olacak. Aylardır neşe içerisinde kampanya yürütüyoruz, 'evet' neşedir, huzurdur, mutluluktur."



Vatandaşlara sandıklarda dikkatli olmaları uyarısı da yapan Külünk, "Bir, erkenden oylarımızı kullanıyoruz. iki, sandık bölgelerini terk etmiyoruz, üç sandıklarda görev yapan arkadaşlar resmi mazbatayı almadan seçim kurulundan ayrılmak yok. Çuvallar ilçe seçim kuruluna gidene kadar takip edeceğiz." dedi.



Yarının egemenliğin millete ait olduğunun perçinleneceği gün olacağını aktaran Külünk, şöyle devam etti:



"Yarın bir cevap da eyalet yalanı üzerinden ortalarda dolanan gardırop milliyetçilerine vereceksiniz. O gardırop milliyetçilerine yarın sandıkta 'evet' diyeceğiz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyoruz. Duymayan varsa gitsin doktorda kulaklarına baktırsın. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millettir. Bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız, diz çöktüremeyeceksiniz bu millete... Bu millet ikinci Çanakkale mücadelesini de 15 Temmuz gecesi sokakta başardı. Şimdi yarın sandıkta güçlü bir 'evet' ile ikinci Çanakkale mücadelesini sandıkta 'evet' diyerek başaracağız."



Programa İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve partililer katıldı.