Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, halk oylaması çalışmaları kapsamında Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.





Milletvekili Dursun, yaptığı konuşmada, hizmetlerin daha etkin ve hızlı olması için eski sistemin değişmesi yönünde referandum yapıldığını söyledi.





Yapılan anketlerde 'evet' oylarının yüksek olduğunu belirten Dursun, "Artık bundan böyle oranı daha yukarılara çıkarmanın arzusu içerisindeyiz. Özellikle Sivas'ın Kelkit Vadisi'nde bulunan ilçeleri ve köyleri her zaman bizlere destek verdi. İnşallah bu referandum seçiminde de 'evet' oylarıyla destek vermeye devam edecektir." dedi.



Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ise, AK Parti iktidarıyla her zaman büyük hizmetler geldiğini ifade ederek, yeni sistem sayesinde hizmetlerin daha hızlı geleceğini kaydetti.





AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Rüstem Yüce de, yoğun bir referandum süreci yaşadıklarını belirterek, "Geleceğimizin aydınlık olması için inşallah 'evet' oylarınızla taçlandıracağız." diye konuştu.