Halk Oylamasına Doğru

Keşan ilçesinde partiler halk oylaması çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı üyeleri ve CHP Keşan İlçe Başkanlığı üyeleri, Tekel Meydanı'ndaki farklı noktalara koydukları stantlarda, vatandaşlara broşür dağıttı ve halk oylamasına ilişkin bilgi verdi.



"Evet" ve "Hayır" yazılı pankartlar ile Türk bayrağı taşıyan partililerin oluşturduğu kalabalık renkli görüntüler oluşturdu.



Halk oylaması çalışmalarında CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Keşan İlçe Başkanı Erdoğan Gümülcineli, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve partililer yer aldı.