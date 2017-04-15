Halk Oylamasına Doğru

MHP Kastamonu İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından,16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylaması hakkında köylerde bilgilendirme toplantısı yapıldı.



MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, 16 Nisan halk oylaması kapsamında Subaşı ve Parmaklı Türbe bölgesinde bilgilendirme toplantısı ve esnaf ziyareti yapıldığını bildirdi.



Maşalacı, anayasanın, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan en önemli meselelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ülkemiz, bir yandan terörle amansız bir şekilde mücadele ederken diğer taraftan 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin yaralarını sarmakla meşguldür. Bu sorunlara çare bulunabilmesi, milli ve demokratik vatandaşlık kültürünü geliştirip müşterekler üzerinde buluşabilen bir toplum yapısına ve kriz üretmeyen bir güçlü hükümet sisteminin inşa edilmesine bağlıdır. Samimiyetle inanıyoruz ki mevcut anayasa değişikliği, devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracak, milletimizi uzlaşı ile bütünleştirip güçlendirecek, geleceğimizi güvence altına alacaktır. MHP olarak, kalıcı, nitelikli bir milli mutabakatın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanarak töreye uygun devlet düzeninin devamını ertelenemez bir hedef olarak kabul ediyoruz. "