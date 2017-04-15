Halk Oylamasına Doğru

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yarın karanlıkların aydınlanacağını, büyük Türkiye'nin en sağlam temelinin atılacağını, vesayet odaklarının, darbelerin ve koalisyonların tarihe karışacağını belirtti.



Babaş, yaptığı yazılı açıklamada, yarın ülkemizin istikrarı, istikbali ve istiklali açısından çok kritik bir oylamanın yapılacağını ifade etti.



Vatandaşların ülkesi, devleti, bayrağı ve inançları için en doğru kararı vereceklerine inancının tam olduğunu belirten Babaş şunları söyledi:



"Halk oylamasında karanlıklar aydınlanacak, büyük Türkiye'nin en sağlam temeli atılacak, vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışacaktır. Buna inancım tamdır. Artık karar asil ve aziz milletindir. Gerçekleştirilecek seçim sadece bir sistem değişikliğidir. Ülkemizin aydınlık yarınları için, sorumlu ve yetkili cumhurbaşkanı için, bağımsız ve tarafsız yargı için, 15 Temmuz kalleşliğinin bir daha yaşanamaması için ve güçlü meclis için tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu doğrultuda Kastamonu'nun en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum."