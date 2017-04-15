Halk Oylamasına Doğru

Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi'ne (SEKOMER) bağlı engelli araçları, yarın yapılacak halk oylamasında engelli vatandaşları sandığa taşıyacak.



Engelli vatandaşlar, halk oylaması günü evlerinden alınıp oy kullanacakları noktaya götürülüp geri getirilecek.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli araçların gün boyu vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.



Vatandaşların Süleymanpaşa Çağrı Merkezi'ni arayarak kendilerine ulaşabileceklerini aktaran Eşkinat, şunları kaydetti:



"16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum için Belediyemiz, elindeki engelli araçlarını oy kullanmaları için engelli vatandaşlarımız için tahsis etmiş durumdadır. Pazar günü bütün engelli vatandaşlarımızı sandığa götürmek için hazır durumdadır. Engelli vatandaşlarımız bize çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilecekler. Buradan bize ulaşacaklar biz de evlerinden alıp oy kullanacakları noktalara götürüp geri de getireceğiz."



Vatandaşlar, 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak engelli araç talebinden bulunabilecek.