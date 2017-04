Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, "Diyarbakır halkı hiçbir terör örgütünden ve kendisini vesayet altına almak isteyen kesimden kesinlikle korkmadan, çekinmeden sandıkta olacaktır." dedi.



Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandum sürecinde yaptıkları çalışmaları ve yapılacak olan halk oylamasını değerlendirdi.



Referandum sürecinde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Akar, "Biz genç kadrolara önem veren bir partiyiz. Milletvekillerimizin yoğun bir çalışması oldu. Diyarbakır'da birçok yere gittiğimizin inancındayım. Hemen hemen her yere ulaşmaya çalıştık. Bunun geri dönüşümünü 1 Nisan'daki mitingde gördük." diye konuştu.



Bir taraftan vatandaşın derdini dinlediklerini, diğer taraftan da anayasa değişikliği paketini halka anlatmaya çabaladıklarını ifade eden Akar, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a gelişi teşkilatımıza büyük bir moral oldu. Hemen hemen her yerde gönüldaşlarımız oldu. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. Türkiye ve Diyarbakır'ın geleceğiyle alakalıdır. 2023 hedefimize ulaştıracak milli gelirimizi artıracak ve hem bölgemizde hem de ülkemizde yatırımları teşvik edecek siyasal istikrarı beraberinde getirecek bir dönemin başlangıcı olacaktır."



Kentte son zamanlarda ciddi bir şekilde güvenlik tedbirleri alındığını dile getiren Akar, vatandaşların günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan gündelik hayatın devam ettiğini aktardı.



Parti olarak sandık konusunda her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Akar, "Her sandıkta varız, hiçbir sandığı boş bırakmayacağız. Vatandaşlarımız özgürce gitsin sandığa oyunu kullansın." dedi.



Vatandaşların kendi oylarına sahip çıkmalarını ve kendilerini baskı altında almak isteyenlere müsaade etmemelerini dile getiren Akar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çevik kuvvet binasına yapılan alçak terör saldırısı aslında sandığa giden seçmeni yıldırma, korkutma ve baskı altına alma çabasıydı. Diyarbakır halkı hiçbir terör örgütünden ve kendisini vesayet altına almak isteyen kesimden kesinlikle korkmadan, çekinmeden sandıkta olacaktır. Diyarbakır güçlü bir 'evet'le referandum a hazırdır. Diyarbakır'da iyi bir katılımın olacağını düşünüyorum. 'Evet' yönünde de güçlü bir iradenin olduğunu umuyorum. Diyarbakır ve gençlerin geleceğini arzu etmek isteyen herkes o gün inşallah hem 'evet' oyunu kullanacak hem de oyuna ve şehrine sahip çıkacak."