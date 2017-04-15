Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ve beraberindeki heyet, Yunak'a bağlı mahalleleri ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'evet' desteği istedi.



Milletvekili Ağralı, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bilgi verdi.



Sistemle birlikte yönetimdeki çift başlılığın kalkacağını aktaran Ağralı, "AK Parti iktidarından önce görülen cumhurbaşkanı-başbakan uyumsuzluğu, koalisyon arayışları, hükümet kurulma aşamasında yaşanan krizleri, milletvekili pazarlıkları ve buna benzer olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için 'evet' dememiz lazım." dedi.



Ağralı, milli iradenin doğrudan hükümete yansıyacağını kaydederek, kesintisiz bir istikrar döneminin başlayacağını sözlerine ekledi.