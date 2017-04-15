Halk Oylamasına Doğru

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında Erciş ilçesine geldi.



Erciş Şeker Fabrikası, Şeker-İş Sendikası Erciş Şubesi ve SAFA Vakfı Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftci, ülke olarak çok önemli bir süreçten geçildiğini söyledi.



Türkiye'nin güçlendikçe ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çiftci," Önce terör saldırılarını gündeme soktular, Türkiye bu terör sorunundan kurtulmak için çok ciddi adımlar attı. O adımlar Cumhurbaşkanımızın imanı ve samimiyetiydi. Böylece bu süreci başlattı ve o süreci de zehirlediler. Sonrasında da 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimi, Gezi olayları, ardından FETÖ alçak darbe girişimi ve sonrasında da çukur siyasetini ülkenin gündemine taşıdılar. Bunlarda başarılı olamayınca bu defa ekonomik silahla Türkiye'yi vurmak istediler. Fiili olarak referandum da 'hayır' çıkması için büyük uğraş veriyorlar. Ama Allah'a hamd olsun, inşallah özellikle bu milletin ve sizlerin sağduyulu davranışı ve sahiplenmesiyle bunlar atlatılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, AK Parti hükümetinin Erciş'e bakış açısı hep pozitif olmuştur." dedi.



Bakan Yardımcısı Çiftci, Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığında işçilerin sorunlarını da dinledi.